17日這場攸關湖人能否搶下西區第6的關鍵戰役，鵜鶘似乎選了提前放棄！早已無緣季後賽的鵜鶘16日官方宣布，包含「爆鞋哥」錫安威廉森、英格拉姆、「球哥」朗佐鮑爾、亞當斯與哈特等主力都將因傷缺陣，根本擺明想讓湖人輕鬆贏球。

根據鵜鶘官方給的傷兵報告，錫安威廉森將因左手骨折缺陣，英格拉姆則是左腳踝扭傷、朗佐鮑爾右手大拇指扭傷、亞當斯右腳指扭傷、哈特進行右手指手術，全都無法出席17日與湖人之戰，甚至詹姆斯強生(左膝)、艾烏杜(左肩)上場存疑。

畢竟鵜鶘本季早已提前宣告結束，比起冒險讓傷兵上場，還不如徹底讓這些主力休息，就算明天也是本季最後1次主場戰役，鵜鶘還是打算只用蝦兵蟹將面對陣容完整的湖人，因為湖人很可能將讓詹姆斯、安東尼戴維斯、薛洛德等人上場。

目前湖人與拓荒者戰績同為41勝30敗，雖並列西區第6，拓荒者卻在本季對戰湖人取得2勝1敗上風，代表就算湖人明天順利擊敗鵜鶘，假如拓荒者成功在主場力退金塊，仍由拓荒者搶到西區第6，有趣的是，假如明天金塊贏了拓荒者，金塊將是湖人在季後賽首輪的對手。

(中時 )