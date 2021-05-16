國內疫情大爆發，有關國軍部隊是否有群聚疑慮，國防部公布6點相關措施；而有消息傳出，在台中成功嶺受訓的雙北弟兄不用回營，但宜蘭金六結全部弟兄都要回去，引發熱議。對此，國防部也做出回應。

「國防部發言人」昨（15）日在臉書公告疫情快訊，請官兵注意，內容提到：一、雙北國軍各部隊、機關、學校，5月17日（星期一）起實施異地辦公；所有會議，原則採視訊方式實施。二、各單位加強個人防護，並落實分艙分流等防疫作為。三、各部隊訓練按計畫執行，授課地點應選擇室外通風良好處，並應間隔安全社交距離，採小組授課方式執行。四、官兵持續落實各項防疫作為，休假避免參加社區各類型聚會，減少接觸各類物品，用餐前務必清潔雙手以降低染疫風險。五、減少不必要會客及廠商入營，落實體溫量測及健康調查。六、官兵應提高防疫警覺，若有疑似症狀，不可隱瞞，應主動通報國軍疫情指揮中心管制，並優先至國軍醫院就醫，採從寬認定原則進行區隔及進行健康管理，全力防杜疫情進入營區。

國防部公告疫情快訊。（圖／摘自國防部發言人臉書）

但有不少網友在PO文下發留言指出，「希望宜蘭金六結比照台中成功嶺義務役實施在家自主管理」「成功嶺只有雙北弟兄不用回去，金六結全部弟兄都要回去」，但也有人納悶表示，「成功嶺宣布在家自主管理了 ? 我怎麼沒收到通知qq 128T（梯次）」。

另有網友擔心部隊群聚造成疫情破口，認為在部隊中根本無法保持防疫距離，何況還可能有無症狀感染者但具有傳染力的；而在宜蘭金六結營區人員大多來自疫情較嚴重的區域（台北、新北、桃園、宜蘭）假設一個人染疫了，在營區這種封閉的地方，高機率會造成大規模的擴散，可不想冒著染疫的風險回營，紛紛請部隊好好重視這次收假的問題。

對於「設籍雙北成功嶺役男本週不收假」，陸軍第十軍團今駁斥是假訊息，陸軍第十軍團澄清，所屬官兵若接獲中央疫情管制中心通報，與確診人員足跡重疊者，經報備後實施居家區隔管理；至於「本週不收假」是惡意解讀的假訊息。

不少網友擔心若部隊發生疫情，恐造成大擴散。（圖／摘自國防部發言人臉書）

此外，為因應雙北防疫提升至第三級，國防部也調查各單位居住雙北地區之官兵及役男，若接獲疫情中心通報與確診者足跡重疊者，經報備確認後依疫情中心及國防部規範從寬認定，並採取必要管制措施，以確保個人健康，避免返營造成群聚。

第十軍團亦強調，恪遵中央及國軍防疫政策指導，要求所屬各單位依「建立個人防線、阻斷傳染鏈」原則，務實執行防疫作為。另各部隊訓練均按計劃執行，並持續落實防疫作為，以確保官兵健康與部隊整體戰力。

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(中時新聞網)