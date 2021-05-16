不要在外吃東西！雙北三級警戒 柯文哲：沒事給我待在家

國內昨(15)日一口氣新增180名新冠肺炎本土案例，創下疫情以來最新紀錄，行政院與中央流行疫情指揮中心宣布全國娛樂場所關閉、全面停止進香團等，一口氣拉高防疫等級；對此，北市昨日也舉行記者會，柯文哲呼籲民眾減少外出，在家防疫，當柯強調民眾該注意的三個重點時，意外兩度比出中指，這動作讓網友笑了，直呼在公堂之上，怎麼可以比中指呢。

柯文哲在會中表示，早上八點起已經關閉十大類特地場所、室內活動採實名制、中小學停止對外開放等措施，並呼籲市民盡量留在家裡，沒事不要外出，外出要戴口罩，不要在外吃東西。被問及一般商店、小吃店、餐飲店的作法為何，柯文哲表示，新北市侯友宜市長有跟我溝通過，特別是夜市，原則上要能夠做到隔板、梅花座、實名制，不然都外帶，不然內用的話，就一定要有距離、落實實名制。

而在柯文哲提到「沒事不要外出，外出要戴口罩，不要在外吃東西」三個防疫重點時，意外比出中指的手勢，被網友們截圖討論，直呼柯文哲怎麼可以在公堂之上比中指。

該畫面引發網友討論，表示「笑死，阿北不演了」、「比一比二比三就比到了，超好笑」、「我猜阿北真的生氣了，民進黨亂搞現在全台灣都快爆了」、「公堂之上不要提人老木」、「出事了阿北，阿北不爽了」

台北市進入三級警戒 市長柯文哲召開記者會說明最新情形

(中時新聞網)