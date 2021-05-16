雙北升至第三級警戒，引起各界關注，中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學今表示，根據過去各國的經驗來看，目前較實際的目標應是，2周內不上升到第四級警戒、4周確診人數從高原期下降、8周後解除第三級警戒。並表示，未來幾天恐會出現嚇人的確診數字，但不要因此灰心，大家努力貫徹5大防疫措施，就會逐漸控制住疫情。

謝宗學今在臉書粉專「Dr. E 小兒急診室日誌」轉發網友「看好了世界，台灣人只示範一次，在兩周內解除三級警戒」的喊話截圖，表示真心期望這句振奮人心的話可以實現，台灣人可再次創造獨一無二的超級奇蹟。

謝宗學表示，根據世界各國開始爆發新冠肺炎大規模社區疫情的經驗來看，比較實際目標是「2週內不要上升到防疫警戒第四級，4週後確診人數開始從高原期下降，8週後解除第三級。」說真的，若能做到上述疫情控制進程已經是世界奇蹟。

謝宗學指出，在台灣疫苗接種率不高的現實條件下，要有心理準備，從爆發大規模社區疫情到解除，是場漫長的戰鬥，必需全民團結做好五大防疫重點，長時間堅持貫徹不群聚、戴口罩、勤洗手，並配合政策的人流管制和限制移動，才可能慢慢將星火燎原的疫情控制下來。

謝宗學說，未來幾天的每日確診人數可預見會持續上升，或許會出現令人驚恐的爆量數字，但這是疫情爆發的曲線，防疫決心別因此被擊潰；這也是第一線疫調人員和醫護人員不眠不休努力的成果，用盡每一分力氣抓出社區內的感染者，試圖斬斷可能的傳播鏈。

謝宗學也說，確診數字可能爆量上升是過程，並不是結果，決不要因此灰心和喪志，只要我們團結一心，持續努力貫徹防疫手段，疫情終將得到控制，只是需要時間。這不是要潑冷水，而是描述真實面對的艱難處境。希望大家可以保持耐心和恆心，持續、不間斷地削弱病毒的威脅，唯有持之以恆、團結齊心抗疫，才能扭轉社區疫情，回復正常的生活。

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(中時新聞網)