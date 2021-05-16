萬華區出動國軍進行消毒。（張薷攝）

陸軍第6軍團33化學兵群支援下，動員逾百人啟動第2波萬華全區地毯式大消毒，全力防堵疫情擴散。（黃世麒攝）

化學兵重型消毒車沿著主要幹道噴灑消毒水，1名沒戴口罩的老婦人緩慢走過。（黃世麒攝）

【LIVE直播】北市防疫第三級 萬華全區第二波大消毒 ｜2021.05.16

新冠肺炎疫情升溫，北市已升級為第三級警戒區，環保局長劉銘龍表示，今出動74名化學兵及4台悍馬車及兩台大型消毒車，啟動第二波萬華全區公共環境地毯式的大消毒，希望能將整個萬華區包括巷弄能徹底清消，降低此區病毒活性。

環保局指出，感謝國軍第一時間馳援，協助北市全力防疫、維護市民健康安全。另外，環保局防疫消毒大隊於今日下午國中會考後，也針對24處考場校園公共環境進行消毒，讓師生安心返校上課。

環保局表示，今日萬華全區和國中會考考場校園消毒作業，北市聯合陸軍33化學兵群，其中陸軍由上校指揮官龔龍峰帶隊，動員75人，22組消毒機具，4輛陸軍悍馬車，2輛重型消毒車，及偵搜或載重等其他車輛5輛；北市防疫消毒大隊動員40人、8輛北市消毒車、24組消毒機具。

環保局表示，北市於日前萬華區傳出本土確診病例後，在第一時間已立刻針對確診個案足跡，及人潮聚集的公共場域執行萬華區防疫大消毒，因應萬華已列為疫情高風險地區，15日萬華區再增加43例本土個案。

環保局說，為全力防堵疫情擴散，北市防疫消毒大隊聯合陸軍33化學兵群，啟動萬華區第二波防疫大消毒，再次針對萬華區全區的人潮聚集點、各街道巷弄，進行地毯式消毒作業，全力防堵新冠肺炎病毒於環境中流布的機率。

另外，針對15、16日舉行國中會考，北市作為考場的學校共24所，為確保考場學校師生的健康安全、防堵疫情擴散，北市防疫消毒大隊，於今日下午會考結束後，進行各考場校園公共區域的消毒，消毒範圍包括運動場、穿堂、洗手台、廁所、走廊等公共設施及區域，讓學校師生明天能安心返校上課。

1名化學兵調整防護面罩，整裝待發。（黃世麒攝）

陸軍第6軍團33化學兵群支援下，動員逾百人啟動第2波萬華全區地毯式大消毒，全力防堵疫情擴散。（黃世麒攝）

(中時 )