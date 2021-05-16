台灣面臨疫情爆發以來，最嚴峻的危機。一名網友表示，媽媽身為醫護人員，因要去萬華支援，何時會再回到家裡都是未知數，「真的很辛苦，謝謝你們，守護台灣」，貼文曝光後，湧入不少網友留言，「所有為台灣防疫的人員，感謝你們的付出」。

原PO昨（15）日於論壇《Dcard》發文表示，媽媽是一名醫護人員，一早起說要去萬華支援，他納悶地問「工作的醫院明明不是萬華，為什麼還要去？」媽媽說，和平醫院40幾位醫護人員，都在居家隔離，剩下的醫院檢驗量提升，再加上4個篩檢站成立，人力嚴重不足，因此調派其他地方的醫護人員前去支援。

媽媽表示「真的很麻煩」，大熱天裡要穿著隔離衣、佩戴N95口罩，還要戴著護目鏡，整天工作下來，汗水都會從隔離衣上滴下來。原PO進一步問「會工作到幾點？很晚嗎？」媽媽則回應，「不知道，明天會不會回來都不知道了，搞不好直接徹夜做事。」

聽在原PO耳裡，十分心疼，並呼籲大家一回到家馬上洗手、噴酒精，更換衣物，沒事盡量待在家，耍廢就可以救台灣，「謝謝前線醫護人員，你們真的好辛苦，天佑台灣」。

貼文曝光後，網友紛紛留言「希望所有醫護人員都能挺過這次的疫情」、「謝謝你的媽媽、謝謝所有醫護人員」、「辛苦所有為台灣人民防疫的人員了」、「辛苦了，感謝每一位為疫情付出時間與心力的人」。

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(中時新聞網)