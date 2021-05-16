疫情拉警報，除了打疫苗、戴口罩、勤洗手、避免不必要外出與群聚之外，提高自體抵抗力也是關鍵。但是減肥飲食控制時，很容易出現免疫力下降的狀況，怎麼樣可以既瘦身又有抵抗力，來應付忽然又出現的疫情呢？《輕鬆瘦營養師》朱瑞君推薦下面食物：

●菲力牛、豬小里肌：

低脂高蛋白質可以維持免疫細胞功能，另外含有豐富的鋅，抑制病毒在細胞繁衍。

●鮭魚：

除優質蛋白質來源，還含有豐富OMEGA-3幫助抗發炎，平衡免疫功能，還能減少腹部肥胖。

●乾香菇：

香菇中不僅有多醣體可以幫助調節免疫、幾丁質還可以幫助剷除內臟脂肪、幫助瘦小腹，曬乾過的還有維生素D，幫助維持免疫功能。

●綠茶：

綠茶中的兒茶素不僅能夠燃燒脂肪，還被發現能讓病毒失去傳染力。

●奇異果：

含有豐富維生素C幫助維持身體健康，還能啟動脂肪運送到火化場。

●5色蔬果：

蔬菜水果含有豐富膳食纖維，幫助清空腸道，淨化體內。豐富多元的值化速能夠調解免疫力！

這些食材能幫忙在減重時維持良好抵抗力。(圖/朱瑞君營養師提供)

(中時新聞網)