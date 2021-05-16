獨派覺青林姓男子被控2017年破壞陽明山國家公園的蔣介石銅像，一審獲判無罪，林男不滿檢察官，在去年8月高等法院開庭時，竟對蒞庭論告的高檢署檢察官比中指。雖然林辯稱，他是因開庭一時心煩才比出手勢，並非針對檢察官，但台北地院法官不採信，依侮辱公務員罪判林男拘役10天，得易科罰金1萬元。

檢警調查，獨派郭姓、林姓男子於2017年6月14日到陽明山公園花鐘廣場破壞蔣介石銅像，自銅像後方架設鋁梯爬上，持乙炔噴槍對銅像後頸部高溫燒熔，被巡邏員警當場逮捕。

士林地院一審判決2人無罪，但檢察官不服，上訴高等法院。去年8月4日上午高等法院開庭審理時，林男因不滿高檢署檢察官論告內容，當庭對檢察官比中指。事後高檢署向北檢告發。

北院審理時，林男坦承有比中指，辯稱他不是針對檢察官個人，而是案件程序太久，心情焦躁，一時氣憤比中指，對這件事情覺得很抱歉。但法官認為，依據一般觀念，對人比中指是辱罵穢語「幹」的意思，有不屑、侮辱之意圖，並非僅單純發洩自身情緒，不採信林男說法，判林男拘役10天，得易科罰金1萬元。

至於林男、郭男2人被控毀損蔣介石銅像一案，高等法院去年8月審結，逆轉改判郭、林2人有罪，郭男被判刑3月、林男被判刑2月，均可易科罰金。

(中時 )