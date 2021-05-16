肇事車輛翻覆路旁，公車亭和消防柱均遭嚴重毀損。（民眾提供）

消防柱遭撞斷成兩截。警方研判衝擊力量很大。（民眾提供）

警方擔心妨害交通安全，派員疏導經過車輛，也立即協請民間廠商拖吊移置。（民眾提供）

小金門昨夜發生1起自撞公車亭、消防柱的交通事故，肇事小客車四腳朝天，前座安全氣囊都爆開，林姓駕駛仍毫髮無傷自行脫困，現場酒測沒有酒精反應，初判是操作不當引起，確切原因需再進一步鑑定。

警方調查，昨天晚間20時20分許，40餘歲的林姓民眾駕駛自小客車由九井路西方往湖井頭方向行駛，行經下田路段時，疑因操作不慎，自撞路旁下田公車亭及消防栓，車輛四腳朝天翻覆於路旁水溝。

警消獲報火速趕到，只見車內安全氣囊爆裂，但林姓民眾毫髮無傷自行爬出車外，且表明無礙不願送醫。

警方擔心妨害交通安全，立即協請民間廠商拖吊移置，現場也對林某酒測，結果沒有酒精反應，後續將進一步釐清肇事原因。

金城分局長胡淑淨提醒，夜間行車常因道路昏暗或光線干擾，導致致視線不良發生交通事故，尤其行駛鄉間小路更要特別小心，並做到減速慢行，確保自己與別人的安全。

(中時 )