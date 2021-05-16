美國空軍第6代戰機

美國空軍高層如今認定，在未來10年繼續作為首選的空優戰機上，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）的F-22「猛禽」（Raptor）戰機缺乏必要的戰力。

然而，據《防務新聞》（Defense News）和《戰區》（The War Zone）網報導，美國空軍戰略，整合與需求副參謀長海諾特（Clinton Hinote）說，它退役的確切時間，將取決於空軍多快能生產第6代戰機。

他指出，差不多到2030年時，F-22的機齡大概已達40年，不再是擔負這職責的適當工具。海諾特強調，尤其隨著北京的威脅與日俱增，要捍衛台，日和菲律賓等盟友，更是如此。他說，如今美國空軍視F-22為通向「下世代空優」（NGAD）戰力的橋梁。他們打算，要研製6代戰機來汰換F-22。

美國空軍第6代戰機

而美國空軍參謀長布朗（Charles Q. Brown Jr.）12日才披露，目前空軍有7款戰機機隊，而他未來打算精簡為F-35、F-16，F-15EX和「下世代空優」（NGAD）戰機等4大主力，但F-22並不在其中。

雖然F-22目前是美國空軍第二新的戰機，也是首要的空優戰機，但卻前途黯淡。海諾特說，F-22的退役將隨「事件驅動」（event-driven），並與「下世代空優」戰機的研發環環相扣，可能比較接近2030年代，而不是即將來臨的2022會計年度預算週期。

(中時新聞網)