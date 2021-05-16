本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

新冠肺炎本土疫情大爆發，高雄市政府15日宣布進入準三級階段，湖內警方15日稽查娛樂場所，發現一家撞球館仍處於營業狀態，原來，該場所的店員疏於關心防疫相關快訊，才會開門營業。經勸導後，店家配合關門，以免成為防疫破口。

常見之無法保持社交距離的娛樂場所包含歌廳、舞廳、酒吧、視聽歌唱場所、健身休閒中心、資訊休閒場所等則應配合關閉至5月28日止，湖內警分局編排專案人員進行稽查，共計執行51處所共80次。

為避免部分業者因資訊接收的時間有所落差，進而未即刻關閉，或仍存有僥倖心態繼續營業，湖內警分局長洪振順於政策方向確定後，親自督辦該停業稽查與勸導工作，並實際走入轄區向店家說明，請店家配合政策，暫停營業。

警方表示，經15日下午初步檢查，湖內區的休閒娛樂場所店家皆已配合暫時關閉，不過，為防止有心人士採取鐵門半開的方式偷偷營業，或該處所實際營業時間為傍晚過後，警方晚間則再次進行複式稽查。

期間，警方發現一家撞球館仍處於營業狀態，原來該場所傍晚後才開門，加上店員疏於關心防疫相關快訊，未接收到需即刻停業的資訊，才會開門營業。經勸導後，在場民眾皆願意配合，馬上離開，店家也在收下勸導單後，立即將該場所關閉，以免成為防疫作戰的破口。

(中時 )