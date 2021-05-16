國內疫情升溫，多數大專院校均已停掉實體課程改為線上教學，但中小學生卻仍要到校上課，引發擔心。國教行動聯盟今天發出聲明要求，位於疫情嚴重地區的各級學校應暫停上課或採遠距教學。

國教行動聯盟表示，新冠疫情持續昇溫，昨天就有180例確診，指揮中心也宣布雙北進入第三級警戒，但至今尚無法完全掌握確診者的足跡，可見其難度，尤其是染疫的熱區，人心惶惶，人人自危。因為校園的安全難以確保，已有家長考慮讓孩子請假留在家中，避免受到感染。

國教盟認為，校園屬於群聚密度高的區域，特別是近來天氣炎熱，教室多開冷氣，密閉空間更令人擔憂，若是讓小孩繼續上學，有可能家人染疫傳給小孩，小孩又在學校傳給同學，同學回去後又傳給家人，這樣的傳播鏈只會讓新冠疫情更加無法控制，造成更多的傷害。

現已有50多所大學宣布將從5／17起全面實施遠距教學，國教盟質疑，群聚密度較低的大學都已採取嚴格的防疫措施，為何密度高的中小學卻要繼續到校上課？國教盟強烈呼籲，位於疫情嚴重地區(如萬華區)的各級學校應暫停上課或採遠距教學，以確保學生安全，並防止病毒擴散。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕表示，以現在的疫情，考量到學生安全，他支持一、兩周這樣的短時間停止實體上課，改為線上教學。或至少，有確診案例的學校，就全校停課改為線上教學。

不過彭淑燕進一步指出，根據規定，12歲以下小朋友不能單獨在家，因此，政府跨部會應該超前部屬，一旦小朋友必須在家線上教學，家長又要上班，這個問題要怎麼解決？譬如，應該考慮落實防疫照顧假。

「中小學停實體課改為線上教學，可以做，但有很多問題要克服。」全國教師工會總聯合會理事長侯俊良表示，線上教學之前學校都有演練過，對多數老師來講不難，問題在學生或家長是否能配合。

侯俊良表示，要進行線上教學，學生家裡需有網路或電腦、平板等設備，但這不是每個家庭都有，應該要解決。此外，小學低年級及幼兒園學生，要有家長在一旁陪伴，才能進行線上教學，但家長若要工作無法在家，這個問題也要克服。

(中時 )