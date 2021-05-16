為因應疫情升溫，北市14日緊急啟用4個快篩站，而中央流行疫情指揮中心15日也宣布，北市聯合醫院中興院區快篩站共發現46個陽性、剝皮寮快篩站則找到16人，總篩檢人數525人，陽性率有10％左右，引起全國震驚；投訴人指出，北市聯醫某院區恐將出現類似和平醫院的狀況，至於是否會釀院內感染，有待嚴密觀察。

投訴人指出，北市聯醫和平院區目前只出不進，導致萬華地區居民往外擴散篩檢，甚至四處換醫院求醫，流動到北區的各醫院去，反而增加擴散危險；台大醫院某醫師表示，院內感染可能會壓垮醫療體系，一定要嚴防。

投訴人爆料，北市聯醫某院區12日替一名外科患者手術，但術後患者血氧濃度無法回到正常值，經胸部X光檢查，才發現已罹患肺炎，並在14日確診，但確診後，院方竟未積極通知照顧患者的護理人員，甚至未立即安排採檢，更沒通知與確診人同病房的患者及陪病家屬，相當離譜。

北市聯醫表示，有關所有檢疫相關事項，統一由中央流行疫情指揮中心發佈。

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(中時 )