並自5月11日禁止探病、陪病限制1人，嚴格管制民眾出入，並加強環境清潔、消毒。（柳營奇美醫院提供／張毓翎台南傳真）

新冠肺炎疫情持續擴大，台灣陸續傳出群聚事件，台南市柳營奇美醫院即日起，除了加強門禁管制及院內動線分流，並於1樓大廳區隔「門診區」、「非門診區」，同時將關閉部分樓梯、電梯及通道，民眾於分流站，須提供相關文件如陪伴證、檢驗檢查單等證明，始准予放行進入。

院方自5月4日起，即已恢復健保卡讀卡查詢作業、發燒篩檢等管制進入院區。5月11日禁止探病、陪病限制1人，嚴格管制民眾出入，並加強環境清潔、消毒。

此外，從5月17日下周一起，院方加強門禁管制及院內動線分流，凡是民眾有發燒、咳嗽、腹瀉、流鼻水、喉嚨痛、嗅味覺異常等症狀者將嚴格禁止進入，如有就醫需求則引導至急診或防疫站就醫。

院方表示，下周一起，一樓大廳將區隔「門診區」與「非門診區」，同時將關閉部分樓梯、電梯及通道，民眾於分流站須提供相關文件入；且門禁篩檢及動線分流務請民眾配合院方工作人員作業，依序並保持適當距離。

(中時 )