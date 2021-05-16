大陸財政部、海關總署、稅務總局近日發公告稱，自今年6月12日起，對部分成品油視同石腦油或燃料油徵收進口消費稅。公告主要涉及三種成品油，主要包括混合芳烴、輕循環油和稀釋瀝青等進口產品。

據悉，混合芳烴、輕循環油和稀釋瀝青通常含有較多芳烴或瀝青成分，一般不用作燃油。近年來，少數企業大量進口，加工生產為不符合大陸國家標準的燃油，流向非法經營管道，危害成品油市場公平，存在較大社會安全隱患，造成環境污染。

財政部相關負責人表示，為解決上述問題，大陸國內已將有關產品納入消費稅徵收範圍。

金聯創成品油分析師李旭表示，對於大陸輕循環油和混合芳烴貿易活躍的華南及華東地區來說，這一政策的實施等於對調和油品市場進行了一次洗牌。

李旭認為，對於大陸國內各大煉廠來說，對輕循環油和混合芳烴徵收進口消費稅，國內油品供應或將緊張，成品油價格將顯現上漲勢頭。

(旺報 )