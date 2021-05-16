【每日必看】賣場泡麵罐頭貨架空 民眾怒轟陳時中該下台@中天新聞 20210516

新冠疫情大爆發，18日一口氣新增180例，雙北立即進入3級警戒，引爆民眾搶購民生物資潮，不少賣場大排長龍，無論有沒有搶到想買物品，就算結帳都要要等1小時到3小時。事實上，不只雙北，全台各地都有搶購潮，一位高雄民眾網路發文，想趁凌晨人少去大賣場，結果現場竟然人山人海，讓他忍不住驚呼：我只是想買條土司！

一位高雄民眾在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示凌晨2時到高雄鼎山某間連鎖大賣場，發現現場出乎意料地人山人海，讓他忍不住驚呼：「我只想買條吐司…」。

眾多網友紛紛回應：「客戶A：我就想說凌晨一定沒人啊，客戶B：我就想說凌晨一定沒人啊，客戶C：我就想說凌晨一定沒人啊，客戶D：我就想說凌晨一定沒人啊，客戶E：我就想說凌晨一定沒人啊，客戶F：我就…」、「想說半夜比較沒人，事實上不少一樣想法的人」、「都以為大半夜人比較少」。

也有不少人提醒：「真怕這群人中有一個超級傳播者，通通都gg」、「我很懷疑台灣人的智商，就算封城，物資只會更充足，不會不夠，大家為何在搶？」、「你幹嘛4點跑去大賣場買吐司啦！ 7-11 到處都有啊」、「國外疫情一年多以來，從來沒有人餓死。也沒有人上廁所時沒有衛生紙。可以參考一下。」。

還有人反諷：「群聚起來啊，我們離第四級不遠了，照片上的各位加油ㄚ！台灣就靠你們拖後腿了」。

(中時新聞網)