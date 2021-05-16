受到國內疫情持續嚴峻影響，台中市住宅發展工程處為守護市民健康，已請公寓大廈社區實施訪客管制規範，社區並應堅持4大守則；包括訪客實聯制、空間勤消毒、服務人員健康要把關、住戶遵守防疫措施等，共同落實社區防疫。

台中市住宅處表示，已請社區堅持4大守則，首先，防疫期間應落實訪客實聯登記，並指定物流、外送定點面交；其次，提高設備、物品消毒頻率及環保室、地下室換氣頻率，並暫停社區活動空間使用；社區並應注意掌握服務人員健康狀況、備妥防疫物資；最後，住戶也應確實管理健康狀況及生活習慣，按按鈕、摸把手後要洗手，搭電梯戴口罩、儘量不交談等。

住宅處指出，目前配合中央規定，室內100人、室外500人以上社區活動建議暫緩執行，社區區分所有權人會議如涉及社區事務需緊急處理，請參照台中市防疫區權會召開步驟執行，相關資訊請上網站 https：／／bit.ly／3yfVl28 查詢。此外，市府也提供100個消毒噴霧桶，由台中市公寓大廈管理維護服務商業同業公會提供免費借用服務，歡迎有需要的社區借用。

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(中時 )