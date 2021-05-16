何如芸是演藝圈著名的美魔女。（圖／本報系資料照片）

新冠疫情急遽升溫，台北、新北從15日起至5月28日升級第三級防疫警戒，桃園、宜蘭等17縣市也跟進升級防疫，達「準三級」警戒，許多民眾紛紛減少外出、待在家，齊心抗疫，女星何如芸昨也發文直呼：「一時的忍耐可以換取之後的國泰民安！我們加油！台灣加油！」，同時，何如芸也分享她在家運動照，只見何如芸辣穿低胸Bra、趴地做運動，解放52歲白嫩美肌，俏麗模樣超不科學。

何如芸表示，以她過往的經驗中，宅在家就很非常容易胖，對此，她則拿出瑜珈墊來運動「既然現在宅在家是功課，有大把的時間不如拿來運動吧！等疫情過去每個人都是小妖精了」。

何如芸曬出運動照以及躺在沙發的追劇照。（圖／取材自何如芸 Michelle Ho臉書）

照片中，何如芸辣穿粉色運動內衣，趴在地板做平板撐，動作看似簡單，但其實相當累人，不過何如芸仍維持優雅，對著鏡頭露出燦笑，她解放52歲白嫩肌膚，俏麗模樣超不科學，網友看了紛紛讚她凍齡「如雲（芸）姐真的很美」、「好美的笑容」、「美魔女一號」、「好認真，值得學習，多運動可以提升抵抗力」，還有人敲碗要何如芸開直播分享做室內運動。

何如芸除了在家運動外，她還透露要追夯劇《火神的眼淚》，何如芸不禁直呼：「在家好忙」，而她也在限時動態曬出躺在沙發的追劇照，並寫下：「市長說沒事不要給我出門！遵命！在家其實蠻好混的...」。

(中時新聞網)