全台疫情嚴峻，這波社區感染中台中市1名29歲男子確診收治在負壓隔離病房，而其女友也發燒一採陰，二採結果出爐，呈現陰性；台中市衛生局指稱，該案匡列14名密切接觸者，其中台中市8人（含女友），目前採檢7人呈陰性，1人還在檢驗中，最快下午會出爐。

這名確診者為彰化市一家6口確診的成員之一，其在台中租房，活動範圍以東海商圈為主，就其足跡，台中市政府已針對活動範圍進行消毒，並宣布東海商圈所有店家禁止店內用餐。

就該案疫調，台中市衛生局匡列14名密切接觸者，有8人為台中市人，其他分別移轉花蓮、彰化及南投縣衛生局進行追蹤，8人皆進行採檢，其中該名男子女友因為發燒，是否也遭到感染備受關注，唯其一採為陰性，二採結果16日出爐也為陰性；但台中市衛生局坦承，8人中還有1人採檢結果還未出爐；而另匡列141名非密切接觸者，健康狀況也都良好。

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(中時 )