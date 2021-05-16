新冠肺炎爆發以來，這一年多時間，台灣因為超前部屬與靈活因應對策，艱辛地壓制住感染情況，直到近日爆出破百本土確診，雙北宣布進入三級警戒，民眾因此恐慌，掀起囤貨潮，搶購商品的程度猶如世界末日，對此，「台劇女神」陳珮騏發文呼籲，希望大家平靜理智配合政府，強調台灣物資不會缺乏，金鐘視帝吳慷仁也要大家接到訊息多查證，不要散播不實消息。

台灣的正常平靜生活，被近日這一波爆增的本土病例打破，人心惶惶，反映在對物資的渴求上，各地超市、大賣場都出現搶貨潮，貨架上生鮮食品及泡麵等乾糧，連日被掃空，甚至又出現搶購衛生紙的狀況，宛若逃難現場，女星陳珮騏看了，不禁跳出來po文呼籲，「這時候你選擇恐慌還是平靜理智的配合政府，和專家一起努力撐過去呢？」。

陳珮騏昨(5/15)在臉書發文，認為在這疫情緊張的時刻，有些事情需要全民來配合，像是不該再亂傳無聊訊息、不該失心瘋搶購囤貨，更不該再苛責訕笑感染者，「類似的情況一再出現，那麼多經驗了難道還不自知嗎？」，直言我們所在的台灣，「不會讓誰餓死或沒衛生紙七卡蹭的好嗎？」，呼籲大家應該同心協力且多些同理心，來挺過這波挑戰，而過度的囤貨，只會讓物價失衡，「害真正有需要的人買不到而已」。

男神吳慷仁發文呼籲民眾不要散播不實消息，以免造成恐慌。(中時資料照片)

陳珮騏也表示，除了拍戲時沒辦法戴口罩，其他時間她都是口罩戴好戴滿並勤洗手消毒，「親愛的團友們也要乖乖配合，當個防疫小尖兵呦！」，而男神吳慷仁第一時間也發文，希望眾人物不要散播不實消息以免造成恐慌，「勿散播！勿散播！！！接受到的網路消息，請多加求證！勿恐慌！」。

(中時新聞網)