高巿準三級防疫，民政系統動員清消。（民政局提供／曹明正高雄傳真）

高巿準三級防疫，民政系統動員清消。（民政局提供／曹明正高雄傳真）

高雄巿政府15日宣布防疫進入準第三級，民政體系昨起總動員，各區公所、戶所以及治喪場所等，全面展開清消作業，對於參加治喪活動，也呼籲民眾可多利用「網路公祭」，代替親臨現場，避免群聚感染危險。

高市府民政局長閻青智15日起，已請全巿38區公所執行第一線辦公場域的環境清潔消毒，針對轄區社區活動中心、集會所、公領域場所等，以漂白水擦拭，並噴灑消毒防疫，透過環境整理及清消，希望有效確實阻斷傳播鏈。

面對明天上班日，戶政事務所動員將辦公場域內的扶手、洗手間、桌椅、電話筒及廁間門把、馬桶蓋及沖水握把等設備全面清潔消毒，為減少近距離接觸及飛沫，服務櫃台已裝設防疫隔板或配發櫃檯一線工作人員防護面罩。

高雄市第一殯儀館及第二殯儀館園區昨起實施全面消毒，重點項目包括告別式禮廳、服務中心、寄棺大樓、火化場祭拜區及民眾休息區等。另也請民眾多利用「網路公祭」，代替親臨現場，避免發生群聚感染危險。

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(中時 )