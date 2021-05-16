大陸積極為民眾施打新冠疫苗，近期包括浙江多地到貨一針劑新冠病毒疫苗，上海金山體育館和金山體育中心兩大臨時集中接種點，以及各地許多接種點都已經開打一針劑的腺病毒載體疫苗。

據大陸國家衛健委發佈的《新冠病毒疫苗接種技術指南》介紹，目前有三大類疫苗，一類是滅活疫苗（需接種2劑次），一類是重組CHO細胞疫苗（需接種3劑次），一類是腺病毒載體疫苗（需接種1劑次），新到的康希諾重組新型冠狀病毒疫苗就屬於接種一針劑的腺病毒載體疫苗。

(旺報 )