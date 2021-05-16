只要打一針 大陸各地開打一針劑腺病毒載體疫苗 10:452021/05/16 旺報 葉文義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 大陸各地開打一針劑腺病毒載體疫苗。(新華社) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸積極為民眾施打新冠疫苗，近期包括浙江多地到貨一針劑新冠病毒疫苗，上海金山體育館和金山體育中心兩大臨時集中接種點，以及各地許多接種點都已經開打一針劑的腺病毒載體疫苗。 據大陸國家衛健委發佈的《新冠病毒疫苗接種技術指南》介紹，目前有三大類疫苗，一類是滅活疫苗（需接種2劑次），一類是重組CHO細胞疫苗（需接種3劑次），一類是腺病毒載體疫苗（需接種1劑次），新到的康希諾重組新型冠狀病毒疫苗就屬於接種一針劑的腺病毒載體疫苗。 接種完大陸疫苗 鍾南山稱感覺很好 解除三級警戒時間點曝光 急診醫籲大家做好這5點 (旺報 ) #接種 #疫苗 #針劑 #腺病毒載體 #一類 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 呂秋遠五不五要祭品文 若兩週將病毒趕出台灣他免費做這件事 09:362021/05/16 娛樂 麥當勞招聘煎漢堡排人員 竟然來面試就給1400元 08:202021/05/16 財經 不當減重害免疫力下降 這些食材助瘦身又增抵抗力 10:232021/05/16 健康 篩檢沒子彈 陳時中騙很大 04:102021/05/16 時論廣場 王彩樺備糧抗疫 龍千玉合唱許富凱很有感 04:102021/05/16 娛樂新聞 印度變種病毒攪局 英解封添變數 04:102021/05/16 焦點要聞 家鄉疫情爆發 台商決定打疫苗 04:102021/05/16 產業財經 世衛籲富國 先捐疫苗給窮國 04:102021/05/16 焦點要聞 財報＋Fed 美股續彈兩動能 04:102021/05/16 全球財經 自費疫苗停止預約 陳時中：留給公費接種 04:102021/05/16 焦點要聞 桃園衛生所 擴大疫苗接種診次 04:102021/05/16 地方新聞 兩岸熱門新聞 只要打一針 大陸各地開打一針劑腺病毒載體疫苗 - 兩岸 - 旺報 社評／技嘉貶低大陸製造的警示 - 焦點新聞 - 旺報 大陸將對部分成品油徵收進口消費稅 - 兩岸 - 旺報 接種完大陸疫苗 鍾南山稱感覺很好 - 產業財經 - 旺報 瑞銀：中國新冠疫苗接種量急增 或終可覆蓋87％人口 - 兩岸 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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