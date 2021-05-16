雙北防疫調高到第三級，全台量體最大的台北君悅酒店急挪小型宴會廳及部分客房將開放做為「安心防疫用餐包廂」，確實執行梅花座及安全距離之用餐環境，客房維持運作，館內餐廳凱菲屋、雲錦中餐廳、寶艾西餐廳、Cheers歡飲廊照常營運。

台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，面對三級防疫階段，將持續力行館內公共區域消毒清潔、執行實聯制登錄，同時配合凱悅集團全球縝密嚴格的防疫策略，要求員工落實自身健康狀況及衛生管理、加強維護通風和空氣濾淨系統及所有進出人員遵守衛生清潔標準。

(中時 )