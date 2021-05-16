台北君悅急挪客房 轉做防疫用餐包廂 10:492021/05/16 中時 黃琮淵 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 君悅挪小型宴會廳及部分客房將開放做為「安心防疫用餐包廂」。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 雙北防疫調高到第三級，全台量體最大的台北君悅酒店急挪小型宴會廳及部分客房將開放做為「安心防疫用餐包廂」，確實執行梅花座及安全距離之用餐環境，客房維持運作，館內餐廳凱菲屋、雲錦中餐廳、寶艾西餐廳、Cheers歡飲廊照常營運。 台北君悅酒店總經理陳隆慶表示，面對三級防疫階段，將持續力行館內公共區域消毒清潔、執行實聯制登錄，同時配合凱悅集團全球縝密嚴格的防疫策略，要求員工落實自身健康狀況及衛生管理、加強維護通風和空氣濾淨系統及所有進出人員遵守衛生清潔標準。 台南夜市一律外帶 邊走邊吃要罰 米其林大三元停業 餐飲業靠外賣 (中時 ) #君悅 #外帶 #客房 #防疫 #用餐 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫供電大挑戰 04:102021/05/16 時論廣場 京站升級防疫措施 健身、SPA等將暫停服務 18:572021/05/15 生活 因應防疫升級 台北寒舍艾美酒店3餐廳暫停營業 19:222021/05/15 生活 阿妹Sam關酒吧 玖壹壹滷味改外帶 04:102021/05/16 娛樂新聞 客人不上門 飯店、餐廳停業聲四起 04:102021/05/16 財經要聞 台北喜來登住房維持營運 2餐廳迎客兼拚便當商機 09:292021/05/16 生活 繃緊神經 彰投縣府防疫升級 04:102021/05/16 地方新聞 台北5星飯店拚防疫 喜來登暫不接新訂房 維持2餐廳營運 18:442021/05/15 生活 宏匯廣場比照國慶大典 獨步全台設置智慧防疫門 03:192021/05/16 生活 國中會考首日加強防疫 黃偉哲籲請家長、考生體諒 09:322021/05/15 生活 有夠毒 彰化夫婦送葡萄全家染疫 04:102021/05/16 焦點要聞 生活熱門新聞 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 台中男足跡不只東海？網爆新光三越、西屯都在消毒 衛生局回應 - 生活 台灣人嚇到了！北車、北捷空蕩蕩 西門町變空城 - 生活 瘋搶物資 賣場架上綠包裝泡麵全滿沒人買 原因曝光網秒懂 - 生活 信義區百貨櫃姐疑確診 陳時中坦言：很難掌握 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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