「小皇帝」詹姆斯16日傷癒復出領軍湖人122比115作客擊退溜馬，賽後卻被媒體提問激怒，原因是他認為自己前次復出說過「我覺得在生涯中再也無法恢復100％」的話遭到曲解，讓他不禁公開嗆聲，「我永遠都保持99.9％上場狀態！」

「不管我前次說了什麼都被斷章取義了，我的意思是，自從我首次踏上NBA賽場的那一刻開始，我就變成99.9％，」詹姆斯說，「你再也不會擁有第一次站上NBA賽場時那麼好的身體感覺，我說不再達到100％，是指那個時間點過去了。」

「但對我來說，我總是可以做到極高的身體水平，我可在身體只有99.9％狀態下做到，」詹姆斯說，「一旦當你進入NBA，開始出戰多場比賽，經歷過我所經歷的生涯、承擔過的上場時間、所經歷的持久性，你永遠不可能感覺身體100％。」

詹姆斯最後強調，「這實際上是不可能的，假如那是可行的，我都可以打到60、70歲了，但事情就不是那樣，我本來就該澄清我的意思，但人們總是讀到什麼東西就開始大驚小怪，那就這樣吧！」看來就算36歲了，詹皇還是很不喜歡外界對他產生誤解。

(中時 )