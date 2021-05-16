洛杉磯天使16日繼續對戰波士頓紅襪，先發投手邦迪(Dylan Bundy)登板4局被紅襪打掉7分。反觀天使全隊僅有4支分散的一壘打，先發打線6人繳白卷，一哥卓奧特(Mike Trout)也只靠四壞保送上壘，大谷翔平擊出安打但是衝二壘時遭隊友「卡死」(紀錄上為一壘安打)。最終天使無功而返，紅襪以9-0完封勝。

Go Dugie.

It's your birthday.

We gon' party like it's your birthday. pic.twitter.com/QutLJ9K0Mi — Red Sox (@RedSox) May 15, 2021

此戰最令人失望的是邦迪，他上季繳出6勝3敗、3.29自責分率，是天使全隊表現最好的投手，今年被看好成為新王牌。最近邦迪連續兩場失手，自責分率衝到6.02。總教練麥登(Joe Maddon)說：「我非常相信他，我明白他連輸兩場，他前一次本來投得很好，後來才突然爆掉。他的表現看起來與往常沒有兩樣，不過捕手告訴我邦迪今天的控球沒有那麼好。」

開季幾次輪值之後，表現最好的先發投手居然是大谷翔平。二號先發希尼(Andrew Heaney)目前1勝3敗、自責分率4.75。卡布(ALex Cobb)受傷，坎寧(Griffin Canning)自責分率4.78，昆塔納(Jose Quintana)被打到9.00。大谷翔平先發5場只失6分，自責分率2.10。大谷同時還是隊上的全壘打王(11轟)，這簡直是漫畫才有的劇情。不過大谷因為疲勞，本周三排定的登板將會被改期。

邦迪首局挨了壽星佛度戈(Alex Verdugo, 25歲生日)的陽春炮，4局下遭到紅襪猛攻，居然被敲了3支二壘打，前4局失掉4分。第5局他又被波格茲(Xander Bogaerts)轟了3分彈，一個人都沒解決就退場。第一支全壘打是紅中的變速球，第二支是紅中的快速球。邦迪說：「你不能把球投到那邊，就是如此而已。」

大谷翔平首局敲出左外野滾地安打，他衝向二壘的時候才發現隊友沃德(Taylor Ward)還停在二壘，照規則大谷必須折返一壘，但他沒能趕上而出局。

(中時新聞網)