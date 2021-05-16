新冠肺炎疫情升溫，新竹縣長楊文科宣布配合中央指示縣內20種行業暫停營業至6月8日，並公告增加釣蝦場、陪侍小吃部、護膚店、夜市及溫泉業等場所一併列入停止營業場所，縣府聯合稽查小組對15日晚對縣內營業場所全面稽查。

縣警局統計共執行稽查182處場所，停業181處，稽查時發現竹東鎮有一家撞球館未停業，執勤員警除要求業者立即停業外，並完成現場錄影蒐證，移請縣府主管單位裁罰，今天經查證已停業。

縣警局指出，為避免高風險行業業者心存僥倖，可能違法暗中營業，警方將不定時探訪查察，縣府聯合稽查小組並會從今日起持續全面查察，一旦發覺有違法營業者，將蒐證移由主管機關裁罰。

警政署長陳家欽亦指示各警察局全力配合縣市政府政策，加強轄內各營業場所查察，如有違反規定，應蒐證移請縣府主管單位裁罰。同時也要求員警執勤時應強化自我防護，提升執勤安全。

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(中時 )