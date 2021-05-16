蘇怡寧表示，這兩天確診還會繼續暴增，要大家待在家，沒事不要出門。圖為空蕩蕩的捷運西門站。（杜宜諳攝）

國內昨天一口氣新增180例本土個案，雙北升級至３級警戒，嚇得民眾至賣場搶糧，婦產科名醫蘇怡寧表示，這波疫情可能還會再爆一陣子，過兩天案例繼續大暴增，大家也不用太意外，因為這幾天的確診都是好幾天或更早之前就被感染，「必須承認，我們確實是鬆懈了。」

蘇怡寧昨天在臉書表示，看到本土案例從14日的29例，昨天（15日）暴增成180例，他相信所有台灣人這兩天都非常的焦慮，但大家還是要有所準備，因為疫情還會再爆一陣子，並表示過兩天本土案例繼續大量暴增，大家真的不用太意外。

蘇怡寧解釋，從學理上來說，這幾天被確診的都是好幾天前，或更早以前被感染的個案，可以想像，台灣人就像是在休息的時候突然間被人重重打了一拳，必須承認台灣確實是鬆懈了。然而蘇怡寧話鋒一轉，大呼「我們是台灣耶！我們不要讓人家看我們沒有，好嗎？」呼籲大家一起把口罩戴起來、手洗起來、不要隨便出門，「直到斷開我們跟宇宙的連結。」

蘇怡寧表示，這兩個禮拜是疫情最重要的關鍵期，每個人都很重要，只要把傳染鏈阻斷，疫情就能控制住，防疫不只雙北民眾，全台都要一起防疫，畢竟台灣就這麼大，大家是生命共同體，全台灣都要做到，「一個都不能少，台灣加油！」

對此，網友紛紛留言：「努力待在家等產檢中，懷孕又有大寶，我不想冒險」、「老蘇加油，同島一命」、「台灣人有怕過但不會輕易認輸，團結一心我們一定扛的住」、「真的少說屁話多防疫，保護好自己就是幫忙防疫了」、「我們是台灣耶，短短6個字讓我紅了眼眶，醫護加油！大家加油」，連知名牙醫史書華也留言「斷開鎖鏈、斷開連結，燒毀它！」

疫情升溫，全台各地都在消毒。（本報資料照）

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(中時新聞網)