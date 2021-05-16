蔡英文總統日前宣布國產疫苗預計七月底全面上路，對此，國民黨立委李德維質疑，其實國產疫苗根本沒做三期試驗。李德維批評最近疫情、停電等事情一直發生，民進黨政府似乎也亂了手腳，蔡總統幾度出面道歉談話，卻總是讓蔡總統說錯話。

李德維指出，513大停電當晚，蔡總統出面道歉，說是電網問題，絕不是缺電，沒想到隔天就被經濟部長王美花「打臉」，原來是「缺電」，備轉容量率可能造假，加上人為疏失釀災。

李德維再指出，蔡總統又說國產疫苗將在七月底上市，但其實「國產疫苗根本沒做三期試驗」；疫情爆發了，創下單日公布180例本土感染的新高之後，蔡總統又在臉書上呼籲「無症狀」無需採檢，但問題是新冠肺炎有三成左右的感染者沒有症狀，指揮中心近期發佈的病例也有不少無症狀感染者，例如蘆洲前獅子會長的千金。

李德維質疑，總統要出來談話，照理說該是一錘定音，安定民心，「怎麼會出現這麼多的謬誤？」

李德維也提到駐美代表蕭美琴，蕭說現在的目標是「努力爭取讓莫德納疫苗務必能如期到貨」。但令人難以置信的是，蕭美琴同時還說，「因為台灣民眾之前的施打意願不高，過去與美方的交涉重點主要放在為邦交國爭取疫苗上。」

李德維批評，「我們自己不夠打，卻還幫邦交國爭取？」我們施打意願不高，是因為現有的AZ在國際市場上是相對風險較高的產品，如果蕭能促成評價較高的莫德納提早到貨，民眾又怎會不打？打腫臉充胖子，「Taiwan can help」的口號可以雪藏了，若是「Taiwan needs help」也別遮掩，窮盡一切可能整備資源，度過難關，才是正辦。

(中時 )