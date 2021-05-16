疫情蔓延，雙北進入三級警戒，花蓮縣政府也跟進宣布提升防疫為準三級，不過花蓮某新兵訓練中心寢室多為大通舖，加上部隊是大群體生活，人與人之間的連結更加緊密，不少家長擔心新兵放假離營後再返回部隊，是否會造成群聚感染；對此，花東防衛指揮部表示，新訓中心目前已做好嚴格的防疫措施，除照三餐及離返營前量測體溫外，更要求隨時配戴口罩，部隊也實施分批用餐分流人潮，寢室通鋪皆用膠膜隔開，每天亦會定時進行消毒。

花蓮北埔新訓中心共有3連，每連平均130人，目前接訓人數約390人左右，花東防衛指揮部上校政戰主任黃鍾昌表示，北埔新訓中心只接花蓮及台東的新兵，沒有來自雙北者，新兵入營報到前都會先量測體溫，超過37.5度就不會納訓，基本上大家都沒有發燒的情形發生。入營後，除了要求隨時配戴口罩，每天亦會按三餐量測體溫，只要有人感到身體不適即會送醫檢查。

由於部隊是集體生活，一併到大餐廳裡用餐，就寢則擠在一個密閉空間內，家長因而擔心此舉是否會讓病毒流竄。黃鍾昌說，因應防疫措施，目前已改成分批方式進行人潮分流，每連分成2至3個區隊，一隊50至60人，分批進入各連的中山室用餐，餐桌上也有利用隔板區隔位置，同時也要求新兵們，只有用餐時才能把口罩拿下，且不得交談，用餐完畢後即戴上口罩，人潮一離去，即進行消毒。

就寢部分，黃強調，目前寢室一間共約30人，床與床之間使用膠膜隔開，盡量不讓彼此有接觸機會，新兵離開寢室後也會進行消毒作業。為要求大家勤洗手，浴室、營區內的手龍頭上都有放置肥皂，公共區域則會放置消毒水提供消毒，化學部隊也會定時進行大消毒作業。

僅管沒有來自雙北的新兵，黃鍾昌也說，每當新兵放假離營前都會進行宣教，請大家不要到人潮擁擠的地方，特別是政府匡列的8大類場所，返營後也會要求他們繳交行止紀錄，包含休假期間去了哪些地方等作為未來疫調時的資訊。

黃也希望家長們不要過度擔憂，他強調，軍營內已做好最嚴格的防疫措施，若部隊中有人感到不適，即會隨即送往一旁的國軍花蓮總醫院進行詳細檢查及篩檢；不過，他也希望家長們能在非常時期，協助軍方有效控管孩子的去向，大家共同防疫。

(中時 )