高市防疫準三級，室內運動場館暫停開放。（運發局提供）

高市防疫準三級，室內運動場館暫停開放。（運發局提供）

高雄市長陳其邁15日宣布全市進入準三級防疫警戒，5月28日前，自管及委外營運的室內場館一律暫停開放。運動發展局隨即展開各項防疫措施，針對自管場館清消及加強稽查民間場館，首日各業者也都主動遵守防疫規定。

運發局長侯尊堯昨起率隊至民營健身房、游泳池、桌球羽球館、保齡球及撞球館等隨機稽查，大部分業者均遵守防疫規定關閉，少部分業者在檢查人員傳達最新防疫規定及勸說下，也都表示配合辦理，並張貼公告提醒民眾。

侯尊堯指出，轄管的中正運動場健身中心、楠梓射擊場、左營活動中心等室內場館，從昨天下午起至5月28日暫停開放。委外營運暫停開放的則有四維羽球場、鳳山運動園區（含運動中心、羽球館、體育館和射箭場）等。

戶外場館如鳳山慢速壘球場、大坪頂壘球場、五甲網球場、民生網球場、鳳西網球場、鳳西溜冰場等雖維持開放，但均需實施單一出入口、戴口罩、實聯制、量體溫、人員維持500人以下等防疫措施。

(中時 )