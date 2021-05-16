國內疫情急遽升溫嚴峻，立法委員黃國書將服務處20臺揹負式消毒噴霧器及次氯酸水，免費提供給各社區大樓、市場、學校、公司行號等機關團體借用，為防疫工作盡一份心力，也呼籲大家務必做好個人防疫工作，共同克服難關。

黃國書指出，這20臺揹負式消毒噴霧器是奕泓環境科技有限公司所贈送，僅需揹在身上便可輕鬆消毒環境，非常適合日常生活中難以避免人數密集的公共場域使用。

黃國書今日除將消毒噴霧器借予建國市場消毒使用外，還親自到場示範如何使用揹負式消毒噴霧器做環境消毒。建國市場自治會蔡鈴欽會長表示，感謝黃國書立委及李總經理提供消毒噴霧器給市場，讓市場環境消毒更簡單方便，攤商工作更放心，民眾也能採買得更安心。

黃國書說這20臺噴霧器及次氯酸水將開放免費借用，歡迎各社區大樓、市場、學校、公司行號等機關團體來登記，並強調目前是臺灣自去年疫情爆發以來面臨最重大的危機，大家一定要嚴陣以待，遵從指揮中心的指示，戴口罩做好個人防疫工作，避免去公共場所以及群聚，才能保護自己並守護家園。

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(中時 )