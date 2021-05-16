學校遠距上課，網友討論：大學生移動返家，會不會造成病毒擴散？（翻攝自卡提諾網頁）

學校遠距上課，網友討論：大學生移動返家，會不會造成病毒擴散？（網友提供）

網友PO出學校要清空宿舍公告？（民眾提供）

因應全國疫情升溫，國內多所大學皆採遠距線上教學，在外求學的學子紛紛準備打包回家，北部也有大學要求清空宿舍，網路熱議「學生都跑回家會不會造成感染源擴散？」對此，台中市衛生局長曾梓展籲，在病毒面前人人平等不應有歧視，如雙北學子回台中只要有疑慮都可以到醫院接受篩檢。

在PTT以及卡提諾論壇許多大學生討論要返家遠距上課，也有人貼出北部某學校要清空宿舍的公告，一名網友也指稱，雙北進入三級警戒各校只公告線上遠距教學，「學生都跑回家，不會造成感染源擴散嗎？」尤其對於學生如何返家？目前政府只規範搭公共運輸全程戴口罩，沒有類防疫專車送返，也沒有進行篩檢等規劃；且除了學生的南來北往流動，仍有不少上班族也因公務需要南來北往。

對此，曾梓展坦言，在15日行政院長蘇貞昌與各縣市首長視訊會議中，有縣市首長提出類似問題，蘇貞昌回應全國是一體的，也就是目前對二、三級防疫警戒城市的人員流動，沒有設縣市邊境管理與篩查的計畫，台中市目前已開放有疑慮者可到院進行篩檢，他表示，如雙北學子回台中只要有疑慮都可以到醫院接受篩檢，保護自己也保護別人。

而防疫專家、中華民國防疫學會理事長王任賢則認為，沒有配套，防疫升級是喊假的，應該還有可用的公衛手段可以介入。

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(中時 )