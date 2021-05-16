國中會考16日進入第2天，桃園市昨天原本3人因疫情無法應試，今天新增4人，總共7人受影響，將統一補考。

桃園市防疫會議中，教育局長林明裕表示，桃園有1居家隔離、1居家檢疫、5名學生採檢中，共7人無法應試。

桃園市長鄭文燦表示，考試的試場都有進行多次的消毒，請大家放心。如果有考生不適或一般的狀況，會啟用備用試場，一切都按照作業規定來進行，目前是沒有涉及疫情的部分，因為那7個事前都已經說明，並沒有應試。

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(中時 )