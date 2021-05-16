疫情影響 桃園3考生變7考生無法應試 11:182021/05/16 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市防疫會議中，提到受疫情影響，7考生無法參加國中會考。（賴佑維攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國中會考16日進入第2天，桃園市昨天原本3人因疫情無法應試，今天新增4人，總共7人受影響，將統一補考。 桃園市防疫會議中，教育局長林明裕表示，桃園有1居家隔離、1居家檢疫、5名學生採檢中，共7人無法應試。 桃園市長鄭文燦表示，考試的試場都有進行多次的消毒，請大家放心。如果有考生不適或一般的狀況，會啟用備用試場，一切都按照作業規定來進行，目前是沒有涉及疫情的部分，因為那7個事前都已經說明，並沒有應試。 本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒 訂閱影音： 中時新聞網 未納基宜桃分級區隔 藍批說不通 桃園衛生所 擴大疫苗接種診次 (中時 ) #應試 #無法 #桃園 #桃園市 #7人 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 55間戲院關閉 喜樂恐慘賠上千萬 04:102021/05/16 娛樂新聞 疫情升溫 國教盟：嚴重地區各級學校應暫停上課或採遠距教學 10:332021/05/16 生活 前易後難 考刮刮樂算機率 04:102021/05/16 焦點要聞 家鄉疫情爆發 台商決定打疫苗 04:102021/05/16 產業財經 富邦封王聽牌 彰化卻不給打了 04:102021/05/16 運動天地 衝擊擴大 中南部大學遠距教學 04:102021/05/16 焦點要聞 嘉縣太平村汙水處理廠 7月完工 04:102021/05/16 地方新聞 疫情商機引爆 高市首選平台購物增2成 04:102021/05/16 地方新聞 麥當勞招聘煎漢堡排人員 竟然來面試就給1400元 08:202021/05/16 財經 疫情大爆發 雙北3級警戒 04:102021/05/16 焦點要聞 大陸抽砂船翻覆 海巡馳援救起5人 04:102021/05/16 焦點要聞 生活熱門新聞 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 台中男足跡不只東海？網爆新光三越、西屯都在消毒 衛生局回應 - 生活 台灣人嚇到了！北車、北捷空蕩蕩 西門町變空城 - 生活 瘋搶物資 賣場架上綠包裝泡麵全滿沒人買 原因曝光網秒懂 - 生活 信義區百貨櫃姐疑確診 陳時中坦言：很難掌握 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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