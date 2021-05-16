中央流行疫情指揮中心4月15日通過調整國籍航空機組員檢疫措施，由「5＋9」（居家檢疫5天採檢陰性再自主健康管理9天）鬆綁成「3＋11」，遭指是造成此次華航、諾富特飯店群聚感染事件的破口，而召開相關協調會的民進黨立委范雲也成為眾矢之的。對此，民進黨前桃園市議員王浩宇指出，同樣的規範，其他航空公司都沒出狀況，很明顯破口就是自主管理期間卻到處跑的機師跟空服員，「是他們把病毒散佈出去」。

王浩宇昨（15）日在臉書指出，同樣的3+11規範，其他航空公司都沒出狀況，很明顯破口就是在自主健康管理期間卻違反規定跑去酒吧、聚餐的華航空服員跟機師，是他們把病毒散佈出去。

華航、諾富特飯店群聚感染事件持續擴大，王浩宇直指，破口就是在自主健康管理期間卻違反規定跑去酒吧、聚餐的華航空服員跟機師。（資料照）

王浩宇認為，華航管理鬆散跟工會太強勢脫不了關係；而政府會設置相關的防疫規定，例如自主健康管理者要避免出門、要全程戴口罩、禁止聚餐、去酒吧等場所，都是專家小組討論的專業結論，也就是說，只要遵守指揮中心相關規定，就算確診傳染風險也極低，但如果他們違反規定、不戴口罩到處趴趴走，就可能造成防疫風險，因此必須嚴格遵守相關規範。

「哪有闖紅燈還怪執法者的？」王浩宇說，長榮違反規定的機師、空服都被開除了，那華航呢？要不要公佈一下懲處方式，給台灣社會一個交代？

(中時新聞網)