疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供)
疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供)
疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供)
疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供)
疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供)
疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供)
疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供)
疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供)
疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供)
疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供)
疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供)
疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供)
疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供)
疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供)

司法院因應雙北市防疫警戒升至第3級，為確保辦公環境安全，維護員工、洽公民眾及媒體記者健康，今天上午針對司法大廈公共區域進行全面消毒。

司法院表示，為確保辦公環境安全，自16日上午9時起，針對司法大廈公共區域進行全面消毒，範圍包括司法院本部、南棟停車場、北側花園。司法院後續也將視疫情發展，適時消毒，以維護員工、洽公民眾及媒體記者健康。

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新冠肺炎本土疫情升溫 中市府與公寓大廈齊心抗疫
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(中時 )

#司法院 #確保 #辦公環境 #維護員 #洽公