疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供)

疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供)

疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供)

疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供)

疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供)

疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供)

疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供)

司法院因應雙北市防疫警戒升至第3級，為確保辦公環境安全，維護員工、洽公民眾及媒體記者健康，今天上午針對司法大廈公共區域進行全面消毒。

司法院表示，為確保辦公環境安全，自16日上午9時起，針對司法大廈公共區域進行全面消毒，範圍包括司法院本部、南棟停車場、北側花園。司法院後續也將視疫情發展，適時消毒，以維護員工、洽公民眾及媒體記者健康。

本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒

(中時 )