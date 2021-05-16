疫情蔓延 司法院展開全區大消毒 11:192021/05/16 中時 陳志賢 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供) 疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供) 疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供) 疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供) 疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供) 疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供) 疫情蔓延，司法院16日展開全區大消毒。(司法院提供) 司法院因應雙北市防疫警戒升至第3級，為確保辦公環境安全，維護員工、洽公民眾及媒體記者健康，今天上午針對司法大廈公共區域進行全面消毒。 司法院表示，為確保辦公環境安全，自16日上午9時起，針對司法大廈公共區域進行全面消毒，範圍包括司法院本部、南棟停車場、北側花園。司法院後續也將視疫情發展，適時消毒，以維護員工、洽公民眾及媒體記者健康。 本土暴增逾180例！ 雙北市宣布提升至三級警戒 訂閱影音： 中時新聞網 新冠肺炎本土疫情升溫 中市府與公寓大廈齊心抗疫 高雄全市總清消 阻斷病毒擴散 (中時 ) #司法院 #確保 #辦公環境 #維護員 #洽公 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 荒山亮超前部署餐廳開外送窗禁內用 04:102021/05/16 娛樂新聞 雙北三級抗疫 國安基金待命 04:102021/05/16 財經要聞 疫情爆出的體制扭曲 04:102021/05/16 時論廣場 柯喊話戴好口罩 疫情2周可控制 04:102021/05/16 焦點要聞 疫情嚴峻防疫總動員 經發局加強查核夜市、東海商圈 12:392021/05/16 生活 桃園衛生所 擴大疫苗接種診次 04:102021/05/16 地方新聞 家長憂軍營成防疫破口 花防部：已做好最嚴格防疫措施 11:012021/05/16 生活 萬華全區大消毒 化學兵狂灑漂白水 10:142021/05/16 生活 金馬澎湖祭限台令 高雄喊禁足雙北 04:102021/05/16 焦點要聞 林岱樺宣導防疫「外出全程戴口罩」 網罵：破口就是妳 08:122021/05/16 政治 寶齡啟動快篩計畫 助疫臂之力 04:102021/05/16 財經要聞 生活熱門新聞 疫情爆炸 黃偉哲：今天確診病例比昨天還多 - 生活 直播》再創新高！本土確診暴增206例 - 生活 這周2波梅雨來襲 颱風恐生成 路徑曝光 - 生活 醫療量能吃緊 台大醫院開第一槍：強烈建議暫停就醫 - 生活 好市多塞爆唯獨這分店沒人去 2歲兒也傻眼：媽媽 人呢？ - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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