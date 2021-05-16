民族派出所查獲散布假訊息。（吳敏菁攝）

散播假訊息公開道歉。（民眾提供／吳敏菁攝）

彰化傳出確診後，台中35歲顏嫌趁機添亂，造謠案1237個案足跡，到過冰果店、皮膚科、舞蹈教室等共8處，人心惶惶，其中經營舞蹈教室，臉書訊息亦遭人轉傳到Line聊天軟體中，導致舞蹈教室學生、家長及鄰居住戶陷入一片恐慌，舞蹈教室蓋姓負責人檢具相關擷截圖報請偵辦，警方將顏嫌移送地檢署和衛生局裁處，最高可罰300萬元。

彰化警分局民族派出所調查，彰化市某舞蹈教室蓋姓負責人經友人轉告，得知臉書暱稱「顏○慧」涉嫌在個人帳號發布新冠肺炎確診者「案1237」足跡8處，針對臉書暱稱「顏○慧」深入追查，循線通知顏嫌到場調查，顏嫌到場後坦承發布不實訊息不諱，並表示已於臉書張貼道歉啟示聲明，針對發布不實足跡列表造成相關店家影響，深深致歉。

彰化衛生局表示，40歲1237案從烏干達返台，入境在防疫旅館14天居檢，返回住處再進行7天自主健康管理，21天後才到醫院採檢，中央判定是境外移入個案，目前住院治療，網路瘋傳足跡和防疫無關，以假訊息來偵辦。

警方指出，該傳播者調查後已依違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第14條、傳染病防治法第63條，散播疫情、傳染病之謠言或不實訊息，分別函請臺灣彰化地方檢察署偵辦及彰化縣政府衛生局裁罰。衛生局也指出散佈不實消息，都會依法移請檢方偵辦，最高可罰300萬，或是3年以下的有期徒。

(中時 )