愛面子的人總會把自尊看得很重，不太願意將自己脆弱的一面展現出來，搜狐網命理專欄點名，金牛座、雙子座及巨蟹座的人最愛故作堅強，即使再怎麼傷心，他們也會在表面上裝沒事，卻在背後默默流淚，讓人相當心疼。

▍1. 金牛座

金牛座的人個性堅強，擅長忍耐，在內心難過的時候，他們只會自己一個人默默悲傷，不會跟別人傾訴，因為他們已經習慣自己一個人冷靜面對並處理問題，他們不懂如何跟人傾訴或找人幫助。尤其總是給人獨立形象的金牛女，絕對不會將喜怒哀樂展現在別人面前，在別人眼中的她們，永遠都是即使天塌下來也能自己扛的女強人，即便有再大的傷痛也能自己獨自解決。

▍2. 雙子座

雙子座是一個很愛面子的人，在傷心難過的時候，他們一向會假裝沒事，不希望別人來安慰自己，他們其實很害怕來自他人的慰問，會讓低落的心情變得無法掩飾，更擔心自己會再度跌落到谷底。雖然雙子座的人表面上好像每天都很開心，但其實他們的內心遠比表面看起來還脆弱，只是絕不會在眾人面前表現出來，不過好在雙子座的調適能力比較強，遇上再大的困難，他們都能靠自己的小聰明躲過一劫，並且能很快恢復正常。

▍3. 巨蟹座

巨蟹座本身就是非常堅強的人，在遇到傷心難過的時候，他們會自我鼓勵，不太需要別人的安慰，他們認為，只有自己想開才能真正走出來，因此不管再怎麼痛苦，他們都不喜歡去打擾別人。而且巨蟹座很愛面子，有時候明明心裡已經淚流滿面，可是他們依然會在表面上裝沒事，因為自尊是最後的底線，他們不願將自己脆弱的一面展現出來，但其實這種故作堅強的樣子，才是最容易讓人擔心的。

(中時新聞網)