觸5人以上禁聚集令！板橋10人聚餐爆口角鬥毆遭送辦

新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心15日宣布雙北提升為三級警戒，禁止「室內5人、室外10人」以上家庭、社交、餐飲等聚會，但就是有人無視！今（16）日凌晨，新北市板橋新海路熱炒店聚集10人同桌飲宴，酒後發生口角爭執，分為兩派互毆，警方獲報到場，逮捕一干人等，依槍砲彈、傷害及妨害秩序罪嫌送辦，並以違反傳染病防治法函送市府衛生局裁處。
今天凌晨2時許，25歲陳姓男子、31歲羅姓男子、38歲蔡姓男子等10人本在熱炒店內飲酒餐敘，席間發生口角，進而分成3人、7人兩派，各持酒瓶、椅子鬥毆，轄區海山警分局獲報，啟動快打部隊到場，現場逮捕4人，並起獲改造手槍1把、子彈7顆，稍晚循線查獲其餘6人到案。
警方除依刑法偵辦，另對店家未依規定實施實聯制及涉案人違反室內5人以上聚會禁令，以違反傳染病防治法第36條及第37條函送衛生局裁罰。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。