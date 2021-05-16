觸5人以上禁聚集令！板橋10人聚餐爆口角鬥毆遭送辦

觸5人以上禁聚集令！板橋10人聚餐爆口角鬥毆遭送辦

新冠肺炎疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心15日宣布雙北提升為三級警戒，禁止「室內5人、室外10人」以上家庭、社交、餐飲等聚會，但就是有人無視！今（16）日凌晨，新北市板橋新海路熱炒店聚集10人同桌飲宴，酒後發生口角爭執，分為兩派互毆，警方獲報到場，逮捕一干人等，依槍砲彈、傷害及妨害秩序罪嫌送辦，並以違反傳染病防治法函送市府衛生局裁處。

今天凌晨2時許，25歲陳姓男子、31歲羅姓男子、38歲蔡姓男子等10人本在熱炒店內飲酒餐敘，席間發生口角，進而分成3人、7人兩派，各持酒瓶、椅子鬥毆，轄區海山警分局獲報，啟動快打部隊到場，現場逮捕4人，並起獲改造手槍1把、子彈7顆，稍晚循線查獲其餘6人到案。

警方除依刑法偵辦，另對店家未依規定實施實聯制及涉案人違反室內5人以上聚會禁令，以違反傳染病防治法第36條及第37條函送衛生局裁罰。

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(中時 )