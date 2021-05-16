在政院記者會講錯四級標準！ 陳時中：是「連續14天」日均達百例

國內昨(15)日一口氣新增180名新冠肺炎本土案例，創下疫情以來最新紀錄，行政院與中央流行疫情指揮中心宣布雙北進入第三級防疫警戒，一口氣拉高防疫等級；對此，前立委孫大千發文指出，民進黨派系惡鬥造成台灣至今都沒有好的疫苗，民眾必須冒著高風險打著危險的疫苗，間接造成這次疫情的大爆發，並點名外交部長吳釗燮以及駐美代表蕭美琴，直言這兩個人早應為台灣爭取到好的疫苗。

孫大千今日在臉書中指出，因為民進黨內某派系的介入，陳時中去年向台灣人民說好的疫苗根本沒有到位。也正因為如此，才間接造成此次疫情的破口持續擴大。

孫大千想問，吳釗燮身為外交部長，不想方設法向他口中的「好朋友，真友情」的美國政府，爭取疫苗採購。居然還有美國時間去協助友邦瓜地馬拉取得疫苗，要這樣的外交部長有什麼用？

孫大千更指出，蕭美琴身為台灣駐美代表，過去明明有大把的時間可以向美國政府進行溝通交涉，爭取美國政府協助台灣取得疫苗，可是卻毫無建樹。現在居然有臉告訴台灣人民，「截至上周，駐美處對美方交涉重點在如何協助邦交國取得新冠疫苗」。請問，要這樣的駐美代表有什麼用？

孫大千怒轟，民進黨內某派系為了想吞下疫苗採購的龐大利益而犧牲了台灣原本可以到手的BNT疫苗，接著，民進黨任命的外交部長和駐美代表又不積極尋求補救之道，反而花費心思，用盡時間，為台灣的邦交國去爭取疫苗。是誰害得台灣人民只剩下一種充滿風險的疫苗來選擇？當然就是民進黨。

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(中時新聞網)