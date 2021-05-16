昔日「狼王」賈奈特16日如願進入籃球名人堂，但他在致詞時不改過往風格，除了一開始就噴垃圾話，接著在感謝所有幫助過他的人之際，也沒忘記把跟他不合的人直接點出來，包含灰狼老闆格倫泰勒、雷艾倫、德隆威廉斯等人都「中槍」！

當賈奈特被介紹上台，隨即對台下觀眾喊著：「一切都有可能！」這是他在2008年奪冠後名言，一開始致詞就說：「現在是下午5點半，我知道這裡有很多老傢伙已經準備睡覺了，但我希望比爾羅素可以聽我講話。」羅素已經高齡87歲。

然後賈奈特開始感激很多人，從他高中時期的貴人，以及魔術強生、喬丹給他的鼓勵，他更感謝「微笑刺客」艾塞亞湯瑪斯能夠當他的引薦人，還爆料當年他要進入NBA選秀前，湯瑪斯就幫他出了不少力，接著賈奈特感謝自己所有親友。

賈奈特更感謝職業生涯碰上的良師益友，從灰狼、塞爾提克，一直講到籃網，但他刻意排除格倫泰勒、雷艾倫與戴隆威廉斯等人，徹底展現他小心眼的一面，最後他希望明年可以看到好友皮爾斯入選，且跟鄧肯、布萊恩一同入選是種榮幸。

「我打球無比拚命，且一直帶著那種熱情上場，」賈奈特說，「感謝所有球迷，以及那些支持我或噓我的人。因為有了球迷的存在，運動員才有辦法不朽。」

(中時 )