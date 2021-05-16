國民黨立委陳以信提案修法，希望擴大政府服務聽障者的範圍，能提供聽障者完整有效的社會參與及社會融合所需之服務；陳以信表示，聽障者日常事務需要溝通處很多，政府能提供服務變得非常有限，因此才提案修法擴大政府服務身心障礙者的項目。

陳以信表示，一般人打電話很方便，但聽障者打電話很困難，必須有懂得手語的中間人，幫忙聽打或用手語視訊，才能協助聽障者對外溝通。

陳指出，目前地方政府有提供這項服務，但用途僅設限於公共事務所需，例如申辦公共業務而與公部門溝通，其他事項則不包含在內。但聽障者日常事務需要溝通處很多，政府能提供服務變得非常有限。

陳以信表示，現行《身心障礙者權益保障法》中有關提供身心障礙者近用資訊、手語翻譯及同步聽打之協助，皆以「公共資訊」或「公共事務」為要件，此等要件限縮政府提供協助之範圍，亦不符《身心障礙者權利公約所》揭示保障身心障礙者完整參與各面向社會生活之意旨。

她也提到，現行手語翻譯服務窗口係由各直轄市、縣（市）政府辦理，然而因城鄉差距及資源分配不均等因素，各地辦理情形有顯著差異，造成區域不平之差別待遇。

根據陳以信提案內容，其將「公共資訊」的「公共」拿掉，使之不限於公共事務，並在原法所訂「網路、電信、廣播、電視」之外，額外加上「電腦及智慧型行動裝置」。

為處理城鄉資源差距問題，該提案也規定，中央主管機關應會同各直轄市、縣（市）政府設立手語翻譯、視訊同步聽打等服務之行政支持網絡，並依據各直轄市、縣（市）之實際現況及需求整合及妥善分配相關資源，必要時應編列經費補助之。

(中時 )