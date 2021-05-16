女星林可彤喜迎二寶！她今（16日）上午在臉書以「大會報告」報喜：「弟弟Aston昨天早上已『光速飛行』而來！8：20到院，9：30埋好減痛分娩的針，9：47他已出生。」她形容生產過程「媽媽痛感從20直接破100，上一秒我還理智的在埋麻醉的管子，翻個身羊水隨即噴射而出，我感受著弟弟的『急速穿越』整個失去理智」，麻醉來不及生效就生完了了她，體會到何謂原始自然產，事後忍不住自嘲「可稱呼我快產女王」！
林可彤謝謝勇敢陪產的哥哥Adam跟老公，「一個從頭到尾在玩我的頭髮，一個看我痛成這樣，出手術室第一句跟我說『妳生好快喔』，下一句『三個月後我再問妳要不要生老三』
經紀公司表示，「可彤在先生和大兒子Adam的陪伴下，已於5月15日 上午10點左右產下二寶Aston ，寶寶重3300克，母子均安，生產過程順利，感謝大家的關心，待可彤專心休息靜養，再和大家分享後續」。
林可彤臉書全文：
大會報告
弟弟Aston昨天早上已光速飛行而來
8：20到院
9：30埋好減痛分娩的針
9：47他已出生
媽媽痛感從20直接破100
上一秒我還理智的在埋麻醉的管子
翻個身羊水隨即噴射而出
我感受著弟弟的「急速穿越」整個失去理智
謝謝 木生婦產科診所 的「共生」伙伴們
《麻醉醫師》對不起
你好溫柔的告訴我每一個步驟
我是多麼期待它見效的那一刻
但.....生完才開始（氣哭）
《護理師姐妹》謝謝妳
據說我上一胎也是妳陪產的
我瘋了都聽不懂妳說話
只會一直大叫：
「妳不要走！讓我抱著妳...我好痛！我做不到...」
我親愛的 李佳珩-婦產科 女醫師
我現在懂為什麼妳老跟我說
可以選擇生的優雅一點了
最後謝謝勇敢陪產的哥哥Adam跟老公
一個從頭到尾在玩我的頭髮
一個看我痛成這樣
出手術室第一句跟我說：「妳生好快喔！」
下一句：「三個月後我再問妳要不要生老三」
＃二寶媽 報告完畢
＃也可稱呼我快產女王
＃原來原始的自然產是這樣
(中時 )
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