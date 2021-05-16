社群平台與通訊群組從14日起開始流傳一則訊息，指高雄從17日起，騎機車不戴口罩將被罰3千到1萬5千元，並警告已有「抓耙子」在拍照準備檢舉。不過台灣事實查核中心查證後澄清，這是一則錯誤訊息，高雄市目前並未實施「騎機車未戴口罩者開罰」的措施。

國內疫情爆發，各式各樣相關訊息可開始在網路爆炸性流傳，雖然政府一再呼籲，流行疫情或防治措施等相關資訊都將由指揮中心統一對外公布，但仍有許多不實訊息流傳。

近日就流傳一則訊息，「高雄 5月17號開始(未戴口罩)者罰款：3000到 15000元目前有人在當（抓耙子)~騎機車未戴口罩被照相/ 罰單照開3000到15000元。PS: 5月17號開始實施~請大家要小心/特別注意( 一定要戴口罩)。」

不過台灣事實查核中心查證後發佈澄清，這是一則「錯誤訊息」，表示：

一、高雄市政府5月14日和5月15日宣布，民眾進出所有公共場域應一律戴口罩，但並無針對「騎機車未戴口罩」開罰。

二、高雄市目前對民眾未戴口罩的裁罰基準，是依據中央疫情指揮中心的「秋冬防疫專案」，亦即民眾到8大類場所、搭乘大眾運輸工具等，需配戴口罩，執法以勸導為主，若勸導不聽會開罰，罰鍰為3000到15000元。

三、高雄市政府規定，各營業場所除工作人員全程戴口罩，也必須要求入內民眾戴口罩，若營業場所缺乏管制措施，將會針對業者罰鍰為3000到15000元。

高雄市目前並未實施「騎機車未戴口罩者開罰」的措施，因此，傳言為「錯誤」訊息。

【查核聲明】防疫措施均為滾動式政策，高雄市府若更新防疫措施，本報告亦會進行更新。

【更新說明2021/5/16 2:20AM】查核報告更新高雄市政府於5月15日宣布的新防疫措施。特此向讀者致謝。

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(中時新聞網)