新冠肺炎疫情升溫，為提升校園防疫品質，縣議員吳淑君捐贈13台自動手部酒精消毒機給湖口鄉10所學校，縣長楊文科16日頒感謝狀，稱讚吳議員愛心捐贈能加強守護學童健康，降低教師防疫負擔，提升學校防疫能量。

楊文科表示，防疫工作已經持續了一年，目前疫情尚未明朗，縣府也拉高防疫等級，實施相關限制措施，持續與學校共同進行防疫工作，也請家長、學生、民眾一起共同抗疫，不可掉以輕心，讓防疫保護網更加緊密!

吳淑君表示，這幾天疫情大爆發，民眾心情十分緊張，期望藉著捐贈自動消毒機器，成為學校防疫的新生力軍。

她介紹，該台先進的全自動噴酒精機器，手只要放進設備內，將按照衛生署規定提供使用者足以消毒手部的量，並可迅速提供給下一個使用者，同時也符合新竹風大的環境，怎麼推都將如「不倒翁」般彈回來。

湖口鄉學生人數最多的新湖國小校長李孟印表示，學校有了這台機器，將節省教師每日上下學協助消毒的人力，對學校防疫十分助益。

縣府指出，為加強防處已完成健保卡身分證實聯系統安裝，民眾17日起到縣府洽公，將以健保卡或身分證登錄，QR-code掃描登記為輔，以加強人流管制。降低相互接觸感染風險。

行政處說明實聯制登記有3種，1是出示健保卡或身分證刷卡，2為使用手機掃描正門口立牌上的QRCode，填寫網頁資料後出示完成畫面，才能進入縣府，3為民眾未攜帶健保卡、身分證或手機，才使用紙本登記。

(中時 )