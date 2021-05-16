疫情在近幾日內炸開，預約接種新冠肺炎疫苗的人數爆增，彰化縣庫存疫苗統計至5月14日止，累積接種9212劑，可調撥量結存2,900劑，為將疫苗優先提供給第一線醫療防疫人員使用，本縣自110年5月16日起暫停12家合約醫療院所及27家衛生所門診接種服務，包含公費及自費。

衞生局表示16日起僅提供下列人員預約接種服務：執業登記本縣醫事人員、醫院非醫事人員、衛生單位第一線防疫人員、防疫旅宿實際執行居家檢疫工作之第一線人員、實際執行救災救護人員（消防隊及民間救護車執行緊急救護技術之第一線人員）、長期照顧機構之工作人員；請上述醫療院所員工於工作醫院完成接種，其餘人員請逕向衛生所電話預約接種服務。其餘計畫實施對象及第一類至第三類同住者待疫苗供貨充足後再行提供接種服務。

昨天彰化縣長王惠美率縣府團隊在彰化縣指揮中心與中央指揮中心視訊連線，提出了大家關心的疫苗問題，特別拜託中央，對於疫苗量能不足的部分，未來能有相關機制來因應，讓彰化足以因應。

(中時 )