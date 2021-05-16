台灣疫情如遍地烽火，光是昨日就暴增180例本土，其中6例住在彰化到台北萬華賣葡萄的一家人。指揮中心表示，經疫調後發現，賣葡萄的婦人（案1424）發病日為4月23日，較5月2日出現不適症狀的基隆婦女（案1217）還要更早，令人憂心病毒早已散播在社區許久。

指揮中心發言人莊人祥於昨日記者會指出，彰化確診賣葡萄的一家6口，經疫調結果發現，賣葡萄的婦人案1424，在北市萬華擺攤賣水果，因此所有活動史都與萬華相關，莊人祥進一步說，該婦人的發病日為4月23日，比5月2日出現不適症狀的基隆婦女發病日還要更早。

基隆婦女到萬華賣茶，5月2日開始出現發燒、咳嗽及呼吸道等相關症狀，本以為該案是萬華群聚事件中，最早發病的個案，如今發現彰化賣葡萄婦人才是最早發病，不免讓人擔憂病毒早已在社區內傳播。

感染科權威、台大兒童醫院院長黃立民日前接受媒體採訪時表示，萬華當地有很多人被感染，「感覺在醞釀什麼東西，問題很大」，應針對萬華區進行大規模血清篩檢，其他醫院也應提高警覺。

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(中時新聞網)