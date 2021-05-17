國內疫情拉警報，擊潰台股14個月以來的多頭氣焰，上週更連二天交出兩根天量長黑棒，寫下3大驚嚇紀錄；儘管台股14日一甩頹勢收紅，廣大散戶仍心有餘悸，不知道下一步該把握逃命機會還是抄底。

法人認為，台股上週週線重摔1457點，除了消息利空帶來的恐慌性因素，部分強勢類股也出現修正，大盤是否正式落底仍待觀察，現在缺的是信心面，短線疫情發展將牽動修正時間；中長線而言，基本面及企業獲利的題材仍在，資金行情並未就此落幕。

驚嚇五月天 台股血流成河單週創3大紀錄

本土疫情連環爆，不只打破去年下半年以來台灣欣欣向榮的氛圍，台股更上演恐慌性殺盤，市場血流成河，上週寫下盤中最大跌點1417.86點、盤中最大跌幅8.55%、史上最長下影線737.1點等驚嚇紀錄，投資人哀鴻遍野。

台股12日爆出史上最大量的長黑K棒，成交值創下新台幣7727.72億元的歷史天量，市場關注是否為趨勢反轉的訊號；不過14日在美股領漲、電子股回神之下，台股終止連日疲弱走勢，上漲156.99點，收在15827.09 點，只是週線仍下跌1457.91點，違約交割金額也引發關注。

儘管國內確診案例持續增加，隨著美股反彈，台股止跌跡象浮現，如今各大股市群組最熱門話題就是「該進場抄底還是逃命？」

安聯投信國內基金投資管理部主管蕭惠中分析最近台股大跌關鍵，其一是市場本來就有過熱的現象；其二，美國通膨數字高於預期 ；其三，台灣疫情升溫所致。

法人表示，台股先前短線技術性指標有過熱跡象，近期台灣連日出現COVID-19本土確診案例，使國內對防疫開始緊張，加上台股於去年疫情以來，除了去年3月有大幅修正，其他並未有像樣的修正，才會有這一波短而急的下跌。

台股短線修正是好事 專家：資金行情還沒結束

許多股市新手並未經歷大幅修正的階段，在這波台股多殺多中血流成河，法人表示，事實上，從台股盤勢與景氣結構來看，反而應歡迎近日大幅修正，因為多頭過程的急跌表現，剛好把先前台股過熱跡象稍加冷卻，這是正常且健康的現象，投資人無需過度恐慌。

回到股市基本面，蕭惠中認為「資金行情還未結束」，建議後續可留意美國對於通膨的態度、台灣疫情進度、亞洲其他國家如馬來西亞的防疫進度等。

「現在行情有點像自己嚇自己」，星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉表示，近期國際股市多有向下修正，除了疫情因素，市場對通膨憂心加劇也是原因，但美國聯邦準備理事會（Fed）已經重申會容忍通膨高於2%一段時間的立場，而且部分經濟數據還是不如預期，現在擔心美國提前升息實在太早。

雖然全球資金寬鬆的浪潮下，國際股市上漲速度驚人，不少專家也示警金融市場泡沫逐漸堆疊，陳昱嘉認為，以美股為例，科技股大幅上漲引發評價面擔憂，部分標的確實存在泡沫，但從另個角度來看，科技公司獲利能力也有顯著上升，為上漲的股價帶來支撐力道。

蕭惠中表示，由於美國貨幣政策方向還是維持鴿派，市場資金仍未退場，預期待市場震盪消化完雜音後、台股就有望回歸基本面。

國泰投信也說，台股景氣等基本面中長多未變，短線大幅修正反有利籌碼沉澱，也符合多頭市場的急跌緩漲特性，待技術面整理後，投資人可伺機布局提前修正或具長線投資趨勢的標的。（編輯：林淑媛、楊凱翔）1100516

(中央社)