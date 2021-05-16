雙北升三級恐慌！超市賣場再湧搶購人潮 貨架瞬間被掃空

雙北防疫昨提升至第三級警戒，引發民眾空前恐慌，全台各量販超市超商等賣場湧入瘋狂搶購潮，有民眾接受記者採訪時，忍不住在現場破口大罵，要衛福部長陳時中下台，「疫情搞得這樣隱匿，當什麼官」。

據《中天新聞》今（16日）報導，新冠肺炎疫情大爆發，中央疫情指揮中心昨（15日）宣布，雙北升為三級警戒，引爆大批民眾湧入賣場，中午過後，賣場中許多貨架商品都被一掃而空，大家買最兇的就是衛生紙、泡麵、餅乾和麵條，儘管全聯備貨增加三到四倍、家樂福甚至發出限購令，仍止不住民生物資一上架就被秒掃的情況。

對此，有民眾接受記者採訪時表示，雙北一下提升至三級警戒，賣場應該要有配套措施，而不是讓人民無所適從；另一民眾則破口大罵「陳時中下台！所有負責的、不管事的都下台，不要臉啦，疫情搞得這樣隱匿，當什麼官」。

由於超市量販店都爆發搶購潮，並同步出現在百貨商場的超市、家用樓層。經濟部昨也趕緊發出聲明強調，國內民生物品充足，原物料充足，已協調廠商加班生產，放大每日產能，快速鋪貨到通路商，並協調各賣場，對衛生紙、泡麵、米、罐頭等民生物資，同類商品每人以限購兩份為原則。

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(中時新聞網)