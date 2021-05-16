中央流行疫情指揮中心15日公布新冠肺炎案例數單日達180例震驚全台，台南市長黃偉哲16日視察傳統市場時，再爆16日的病例數比15日還多，除了憂心之外，強調中央對於搭乘跨縣市的交通工具，應採取時聯制，方便疫調。

黃偉哲16日上午到北區開元菜市場，沿街拿招牌與麥克風宣導防疫措施，呼籲民眾進入市場一定要戴好口罩，他透漏一早獲知最新消息，今天疫情的案例數比昨天還多，令他相當憂心。

黃偉哲表示，15日本土確診病例達180人，一般人根本不會從第1個看到第180個，超過一定數字以上，可能已無意義。但對地方政府來說，最在意的卻是誰哪一個人進入我們的城市，以及這個人的足跡，如果可以知道，對防疫工作會有事半功倍的效果。

台南有一個北部搭火車南下就醫確診的案例，黃偉哲15日建議中央，對於國道、台鐵、高鐵這些主要跨縣市流動的交通工具，購買車票應採實聯制，並能知道與公布足跡。他16日表示，這項建議獲得善意採納，中央已授權地方可公布各縣市的疫調結果。

黃偉哲表示，台南市政府追蹤該名確診民眾的同車廂旅客，目前尚未有旅客被感染的訊息，若民眾知道有同車狀況，可主動就醫。

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(中時 )