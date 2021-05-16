氣質女星周采詩2017年與圈外人老公結婚，小倆口在前年生下兒子「侯里榭」，幸福組成一家三口，不過周采詩昨（15日）上午卻曬照透露，自己遭兒子不小心打傷眼睛，跑去眼科檢查後，竟是眼角膜破裂，讓周采詩不禁自嘲：「這是家暴的一種嗎」。

38歲周采詩在臉書透露，她遭1歲多的兒子誤傷眼睛「原本開心的殺青日，被我家小情人不小心大手一揮，打到眼睛了，痛歪了，馬上跑去眼科，眼角膜破了」，醫生還虧周采詩是被兒子暗算的媽媽，讓周采詩哭笑不得。

周采詩臉書全文。（圖／取材自周采詩 - Tracy Chou臉書）

周采詩進一步透露，兒子似乎知道自己做了不好的事情，老公哄睡他都不成功，還一直哭鬧吵著要找媽媽，直到周采詩進房抱著兒子安撫他：「我知道你是不小心的，下次注意一點就好了，我還是很愛很愛你唷」，兒子才慢慢地平靜睡著。

周采詩哄完兒子後感性說：「可能對他來說，這種情緒從沒有過，什麼是愧疚他不認識，不知道怎麼處理吧」，不過周采詩則曬出一眼包著紗布的傷照，並幽默反問：「這是家暴的一種嗎」，她還直呼：「終於可以光明正大偷懶了」。

女星王彩樺留言關心：「天啦 早日康復」，林玟誼也直呼：「媽媽真的是太辛苦了」，周采詩發文釣出許多媽媽網友分享類似經驗：「妳不孤單，這也是我的曾經」、「我也曾被三歲的小情人踩到腳踝受傷」、「我是曾經被孩子頭槌流鼻血」、「媽媽真辛苦！早日康復」。

(中時新聞網)